Soort van de Maand: de bunzing

Een nieuwe maand, dus tijd voor een nieuwe soort van de maand. In januari zetten ROEG!, Heel Drenthe Zoemt en het IVN de bunzing in het zonnetje.

De bunzing is familie van de marterachtigen en naaste familie van de wezel en de hermelijn. Ook is de bunzing de wilde voorvader van de fred.De bunzing is een roofdier en eet onder andere muizen, rattenkikkers en konijnen. Zijn voorkeur gaat uit naar knaagdieren, maar als die er niet zijn eet hij ook hagedissen, vissen, regenwormen en fruit.Een bunzing spoort zijn prooi op met behulp van het goed ontwikkelde reukvermogen. Een prooi wordt meestal in de nek gebeten en zachtjes heen en weer geschut zodat hij dood gaat. Bij grote dieren, zoals een fazant, wordt de nek helemaal afgebeten.Ook deze maand heeft het IVN weer een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber.Ga lekker naar buiten en ga in de buurt van een vennetje op zoek naar Heksensnot. Heksensnot? Maar heksen bestaan toch helemaal niet! Dit snot is dan ook niet echt van heksen. Het wordt ook wel sterrenschot genoemd.Deze namen gaven mensen vroeger aan deze half doorzichtige smurrie wat je kunt vinden aan de waterkant. Ze dachten dat dit door vallende sterren was achtergelaten of een overvliegende heks. Nu weten we wel beter!Je kunt het heksensnot vinden zodra de eerste kikkers ontwaakt zijn na hun winterslaap. Soms is dat al vroeg in het jaar wanneer het niet zo koud is.De bunzing is dol op kikkers. En je kunt dus zien wanneer een bunzing (of een ander kikker etend dier) een vrouwtjeskikker heeft gegeten. In het lijf van de kikker zitten de eitjes (kikkerdril) al te wachten om in het voorjaar gelegd te worden.Zodra de bunzing de kikker heeft opgegeten gaat dit kikkerdril opzwellen en wordt de bunzing er misselijk van. Dan spuugt die dit dus weer uit! En zo vind je heksensnot in de natuur.Gaan jullie op zoek en stuur hier jouw foto van heksensnot in!