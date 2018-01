Deel dit artikel:











Recorddrukte in bioscoop, zwembad en stormbaan vanwege vakantie De stormbaan in De Bonte Wever is een groot succes (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

ZUIDLAREN/ASSEN - De feestdagen vallen dit jaar allemaal in de eerste week van de kerstvakantie. Daarom is het voor kinderen zoeken naar leuke dingen om te doen in week twee.

Geschreven door Josien Feitsma

In zwembad Aqualaren in Zuidlaren was het een drukke boel. Het bezoekersaantal liep gisteren op tot 700 mensen en lagen er vandaag voor 12.00 uur al meer dan 200 mensen te dobberen in het water. Volgens Roelof Rutgers van Aqualaren, is dat voor zo'n klein zwembad heel veel.



Stormbaan

Bij De Bonte Wever in Assen stonden mensen uren in de rij. Zowel voor het zwembad als voor de 180 meter lange indoor stormbaan. "Het is een supergaaf ding, al duizenden kinderen zijn er overheen geweest", vertelt Mark Hofsteenge van de Bonte Wever. "We hadden hem eigenlijk voor een week, maar er waren zulke enthousiaste, positieve reacties van buitenaf dat we hebben besloten om hem nog een week langer hier te houden."



Bioscoop

Bij bioscoop De Nieuwe Kolk in Assen was het zo druk dat zelfs meerdere voorstellingen werden uitverkocht. De film Ferdinand trok in de grote zaal een recordaantal bezoekers voor een doordeweekse dag. "Het is echt ontzettend druk. We hadden wel verwacht dat er veel mensen zouden komen, maar niet dat er zalen uitverkocht werden," vertelt Loreen Kaan, kaartverkoper bij de bioscoop.