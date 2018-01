Dedemsvaart zesde en laatste finalist Protos Weering na zinderend slotstuk

VOETBAL - vv Dedemsvaart is de zesde en laatste finalist van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De beslissing viel in de laatste wedstrijd van de avond, toen HZVV en Dedemsvaart tegenover elkaar stonden.

HZVV leek de finale simpel te halen. De Hoogeveense zaterdaghoofdklasser mocht gelijkspelen, stond lang met 2-0 voor, maar verloor uiteindelijk met 4-2 door drie treffers in de laatste 70 seconden.HZVV was na afloop furieus, omdat de 3e en beslissende treffer van Dedemsvaart volgens de roodwitten onreglementair was. Volgens de Hoogeveners werd de keeper van Dedemsvaart in die beslissende aanval twee keer op eigen helft aangespeeld. HZVV-speler Jos Fidom: "Misschien klink ik nu wel als een slechte verliezer, maar iedereen zag het. Toch moeten we de hand in eigen boezem steken. We stonden met 2-0 voor en lang met 2-1 en we kregen in die fase kansen genoeg op een derde treffer.De zes finalisten van de 41e editiie van het prestigieuze zaalvoetbaltoernooi zijn MSC, Noordscheschut, SC Elim, De Weide, SVBO zondag en dus Dedemsvaart.Die finale is aanstaande zaterdag en wordt van begin tot eind LIVE uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending begint om 11.25 uur.1. Dedemsvaart 4-122. HZVV 4-93. vv Emmen 4-64. DZOH 4-35. Dalen 4-0