Inwoners van Peest willen badhuis voor vluchtelingen bouwen op Lesbos

PEEST - De sanitaire voorzieningen voor de duizenden vluchtelingen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verbeteren. Met dat doel richtten drie mensen uit Peest de stichting ShowerPower op.

Dinne van der Vlis, Liesbeth Bloemendal en Pieter Wittenberg willen een badhuis op Lesbos bouwen. Dat is volgens Bloemendal, die zelf in kamp Moria heeft gewerkt, geen overbodige luxe. "De sanitaire voorzieningen zijn dramatisch in kamp Moria. Wij vinden dat iedereen daar recht heeft op een normale douche en een schoon toilet. Daarom willen we een badhuis realiseren net buiten het kamp, waar vrouwen en kinderen veilig terechtkunnen."Volgens Bloemendal krijgen de grotere hulporganisaties zoiets niet voor elkaar. "Die lopen tegen allerlei regels aan. Juist de kleine hulporganisaties krijgen het meeste voor elkaar op Lesbos."ShowerPower heeft tussen de 4 en 5 ton nodig om het badhuis te bouwen en vijf jaar te runnen, inclusief een pendelbusje dat tussen het kamp en het badhuis rijdt. Ze hopen dit geld bij elkaar te krijgen met donaties. "Mensen kunnen doneren via onze website showerpower.eu en we zijn ook een crowdfundingsactie begonnen. De eerste 7.000 euro is al binnen", aldus Bloemendal, die hoopt dat er al in februari begonnen kan worden met de bouw van het badhuis.