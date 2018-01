Minder streekvervoer door staking [update]

Ook het ov-knooppunt in Gieten ligt er verlaten bij (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

ASSEN - Gebruikers van het openbaar vervoer moeten vandaag mogelijk op zoek naar een alternatief. In Drenthe rijden vandaag geen of minder streekbussen door een staking.

"Daar waar de bussen van Qbuzz worden gestald in Assen, kunnen chauffeurs zich inschrijven om als staker of als niet-staker aan het werk gegaan. Ongeveer driekwart van de chauffeurs die moeten werken vandaag, hebben zich ingeschreven als staker. Een klein groepje wil wel aan het werk, maar die gaan sowieso niet rijden. Qbuzz heeft besloten dat er geen bus rijdt", vertelt verslaggever Serge Vinkenvleugel.Bij Qbuzz moeten reizigers er sterk rekening mee houden dat er vanavond tot 23.00 uur helemaal geen bussen meer gaan rijden. Dat geldt ook voor de bussen van Q-link die vanaf de P+R-locaties rijden. In Drenthe en Groningen rijden de treinen overigens wel gewoon.Vakbonden CNV en FNV willen hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij zetten. Ze willen onder meer een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen. Eerdere overleggen met werkgevers liepen op niets uit en een gesteld ultimatum verstreek.