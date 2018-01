Bijna tweeduizend meldingen van vuurwerkoverlast in Drenthe

ASSEN - Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn rond de jaarwisseling bijna tweeduizend meldingen binnen gekomen van vuurwerkoverlast in Drenthe. Ruim vijfhonderd daarvan kwamen uit Assen.

Van alle meldingen bestond zo'n 75 procent uit meldingen van geluidsoverlast. Daarnaast werden er onder meer overlast voor dieren, vuurwerkafval en gevaarlijke situaties met vuurwerk gemeld.De meeste Drentse meldingen kwamen uit Assen: 510. Ook daar werd 75 procent van de meldingen gedaan vanwege geluidsoverlast. Per 10.000 inwoners komt het aantal meldingen in de Drentse hoofdstad op 76: ver boven het landelijk gemiddelde van 31 meldingen per 10.000 inwoners. Daarmee staat Assen op de vierde plek van Nederland wat betreft het relatieve aantal meldingen.In de helft van de Drentse gemeenten kwam het aantal meldingen per 10.000 inwoners boven het landelijk gemiddelde uit. Behalve Assen werd ook in Hoogeveen, Emmen, Noordenveld, Westerveld en Tynaarlo relatief gezien meer overlast gemeld dan gemiddeld.In totaal kwamen er rondom de jaarwisseling bij het meldpunt iets meer dan 52.000 meldingen binnen. Dat is zo'n vierduizend meer meldingen dan bij de vorige jaarwisseling. Het Verbond van Verzekeraars schat het schadebedrag na de jaarwisseling op tien tot twaalf miljoen euro. Dat is lager dan vorig jaar, toen er nog voor vijftien miljoen euro aan schade was.