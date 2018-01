Stelling: Voor een vriend of familielid wil ik wel een nier afstaan

ASSEN - Het inzetten van speciale nierteams, die voorlichting geven aan familie en vrienden van nierpatiënten over het doneren van een nier, blijkt succesvol. Het aanbod van donornieren is vier tot vijf keer toegenomen sinds de oprichting van de teams, een jaar geleden.

Begin vorig jaar gingen acht van deze voorlichtingsteams, bestaande uit een psycholoog en een transplantatiecoördinator, aan de slag. Zij leggen uit hoe ingrijpend en belastend het is voor een nierpatiënt om te dialyseren. Vervolgens worden de alternatieven besproken, waaronder donatie door een levende donor."Het blijkt dat een bekende van een nierpatiënt sneller een nier doneert wanneer hij van een nierteam met een onafhankelijke transplantatiedeskundige en een psycholoog hoort wat de ziekte werkelijk inhoudt, dan wanneer iemand het van de patiënt zelf hoort. Zeker wanneer ze horen dat als je niets doet, de bewuste neef of buurman binnen tien jaar overlijdt", zegt professor Willem Weimar, nierspecialist bij het Erasmus MC in een interview met Trouw Zou u voor een vriend of familielid een nier afstaan? Of doneert u liever helemaal geen nier?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over IOC-lid Camiel Eurlings: Hij moet de eer aan zichzelf houden . Ruim 89 procent is het daarmee eens. Er stemden 2.381 mensen.