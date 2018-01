Deel dit artikel:











Doe-tip: Braakballen uitpluizen bij het Duurzaamheidscentrum Een jonge kerkuil (Foto: RTV Drenthe)

Waar in de Drentse natuur kun je vandaag iets leuks doen? In de kerstvakantie tipt ROEG! leuke activiteiten. Vandaag braakballen uitpluizen bij het Duurzaamheidscentrum in Assen.

Vanmiddag kun je tussen 13.30 uur en 1.30 uur terecht in het Duurzaamheidscentrum aan de Bosrand 2 in Assen om zelf uit te zoeken wat een kerkuil allemaal eet. De gevonden botjes mag je meenemen naar huis. Meer informatie vind je hier