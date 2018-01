Video: de zinderende ontknoping van de PWZ-tussenronde

VOETBAL - Dedemsvaart leek kansloos voor het bereiken van de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De zondag tweedeklasser keek zeventig seconden voor tijd nog tegen een 2-1 achterstand aan tegen HZVV, dat aan gelijkspel voldoende had. Maar dankzij het inbrengen van een vliegende keeper, in de persoon van Noah Schuurman, kantelde de wedstrijd volledig.

Dedemsvaart zesde en laatste finalist Protos Weering na zinderend slotstuk

Alle statistieken van de tussenronde

De liveblog van de tussenronde

Discussieer hier mee over de derde treffer van Dedemsvaart.

Schuurman scoorde eerst de 2-2 en amper dertig seconden later de 3-2. Die goal had overigens niet goedgekeurd mogen worden, aangezien Schuurman als keeper twee keer in de aanval op eigen helft de bal toegespeeld kreeg. HZVV protesteerde hevig, maar al die protesten hadden geen zin. In de slotseconde bepaalde de club uit Overijssel de eindstand op 4-2, waardoor Dedemsvaart naast SVBO (zondag), De Weide, SC Elim, Noordscheschut en MSC zaterdag in de finale staat.