Emmen heeft geen oren naar zelfreinigende toiletten uit Rotterdam: 'Doodzonde' Sanitronics uit Rotterdam is pissig op de gemeente Emmen (foto: Sanitronics)

EMMEN - Het bedrijf Sanitronics uit Rotterdam, dat zelfreinigende toiletten ontwikkelt, is boos op de gemeente Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het bedrijf is naar eigen zeggen bijna een jaar bezig geweest met de gemeente om zelfreinigende toiletten in Klazienaveen en op het Raadhuisplein in Emmen te krijgen.



'Mondelinge toezegging'

"Op een gegeven moment hadden wij een mondelinge toezegging gekregen", zegt directeur Coen van Houwelingen.



Sanitronics kreeg de opdracht om de offerte nog wat aan te passen en vervolgens definitief te versturen naar de gemeente. Vervolgens kreeg het Rotterdamse bedrijf te horen dat de opdracht aan een ander bedrijf gegund werd.



'Het waait wel over'

En daarna was het stil. Het bedrijf kreeg geen contact meer met de gemeente. "Ik heb ruim twee maanden achter de projectleider aangebeld. Vanaf eind januari. Eind maart belde hij mij eindelijk terug. Ze zullen wel gedacht hebben: 'het waait wel over'", zegt een medewerker van Sanitronics.



"Wij vinden het gewoon doodzonde dat een project waar we lang mee bezig zijn geweest op een slinkse wijze aan een ander bedrijf wordt gegund", aldus Van Houwelingen.



De opdracht ging naar Urilift uit Beemte Broekland. "Zij hadden een offerte rond de 85.000 euro aangeboden, terwijl de offerte van Sanitronics rond de 65.000 euro lag", schrijft Sanitronics haar ongenoegen over het proces in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen. "Om voor ons onduidelijke reden is de offerte niet gegund, terwijl er wel mondeling overeenstemming was."



Welles-nietes

Uit mailwisselingen tussen Sanitronics en de gemeente Emmen blijkt dat Sanitronics meerdere malen om duidelijkheid en uitleg vraagt aan de gemeente over het toewijzen van Urilift. De gemeente antwoordt daarop geen zin te hebben in een 'welles-nietes'-discussie.



"Wij zijn nog steeds van mening dat wij een product kunnen leveren dat goedkoper is en betere kwaliteit heeft. We gaan gewoon vol moed door naar de volgende gemeente", besluit Van Houwelingen. Het bedrijf is nog in overweging om een klacht in te dienen bij de nationale ombudsman. "Maar ik betwijfel of dat zin heeft."



Reactie gemeente Emmen

De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat meerdere partijen, waaronder Sanitronics, een offerte hebben ingediend voor een openbaar toilet in Emmen op het Raadhuisplein. "Deze hebben wij beoordeeld op onder meer de plaatsing en aansluiting van de unit. Ook hebben we gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding. Op basis hiervan hebben wij gekozen voor een ander bedrijf. Deze keuze is ook aan Sanitronics toegelicht", aldus woordvoerder Marloes Hingstman.