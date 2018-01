Deel dit artikel:











Bestuursleden 't Volk van Grada opgestapt 't Volk van Grada (foto: website Volk van Grada)

EMMEN - Binnen het bestuur van de Drentse vereniging 't Volk van Grada is onenigheid ontstaan over de te volgen koers. Vier van de zeven bestuursleden zijn opgestapt.

Het gaat om de bestuursleden Henny van der Veen-Kruit, Jan Dijkhuizen, Evert Hoven en Jenny Sakko. Volgens Jan Dijkhuizen is het moeilijk om het met de 'oudere bestuursleden' eens te worden over vernieuwingen.



'Club toch bij elkaar houden'

Secretaris Jannie Eefting van 't Volk van Grada laat in een reactie weten dat de leden inderdaad niet op een lijn zitten, maar ze hoopt toch de club bij elkaar te houden. "We voeren nog gesprekken en hebben een mediator aangesteld," aldus Eefting.



Jan Dijkhuizen stelt dat verjonging noodzaak is en dat de oude bestuursleden op moeten stappen om dan een geheel nieuw bestuur te vormen. Dijkhuizen heeft al aangegeven zelf in ieder geval niet terug te keren als bestuurslid. Later deze maand houdt 't Volk van Grada een algemene ledenvergadering.



Voor Drentse cultuur

't Volk van Grada heeft zich tot doel gesteld de Drentse cultuur in al zijn facetten te bewaren en uit te dragen. De vereniging heeft de Nabershof (een Saksische boerderij uit 1681) in Emmen als onderkomen.