Militairen brigade Havelte volgende week naar Litouwen Een compagnie in Havelte reist af naar Litouwen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Een compagnie in Havelte reist af naar Litouwen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

HAVELTE - Een compagnie van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte gaat volgende week naar Litouwen. Ongeveer 150 militairen doen mee aan de NAVO-missie in de Baltische staten vanwege de Russische dreiging.

De Brigade was begin vorig jaar ook al in het Oost-Europese land te vinden, bij het plaatsje Rukla. Aanleiding voor de inzet is de Russische militaire interventie op de Krim in Oekraïne in 2014.



Voertuigen

Verschillende landen in Oost-Europa voelen zich sindsdien bedreigd door Rusland. De mannen en vrouwen uit Havelte vormen de hoofdmacht van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in de Baltische staten. De zogenaamde enhanced Forward Presence.



In de Eemshaven werd vandaag een schip beladen met 25 voertuigen die naar Litouwen moeten. "Voor ons zijn dat vooral de CV90-infanteriegevechtsvoertuigen. Voor de leek is het een soort tank", vertelt majoor Jan Venekamp. "Het is een groot stuk ijzer met een toren erop, waar een grote loop uitsteekt. Dan lijkt het al gauw op een tank. Wij vinden het geen tank, want het is een infanteriegevechtsvoertuig."



Veel oefenen

De infanteristen uit Havelte maken deel uit van een bataljon met militairen uit verschillende landen, waaronder Duitsland en Noorwegen. De NAVO heeft vorig jaar juli de beslissing genomen om troepen te stationeren in Estland, Letland, Litouwen en Polen.



"We gaan daar vooral veel oefenen. We gebruiken de tijd die we daar dan toch zijn om onze operationele gereedheid op een hoger peil te trekken", zegt Venekamp. "We kunnen daar nu uitgebreid gaan oefenen. Met de Duitsers kunnen we ook heel veel dingen samen doen en daar worden wij alleen maar beter van. En we zijn daar ook om te laten zien dat we als Nederland deel uitmaken van de NAVO, die in de Baltische Staten de aanwezigheid heeft versterkt. En om te laten zien dat je er bent, is het wel handig dat je zichtbaar bent. Oefenen hoort daar ook bij."