Deel dit artikel:











Zoektocht naar getuigen diefstal veertien segways in Dieverbrug Er werden veertien segways gestolen (foto: ANP/Robin Utrecht)

DIEVERBRUG - De eigenaresse van uitjesbedrijf GroenUit uit Dieverbrug en de politie zijn op zoek naar getuigen van de diefstal van veertien segways. Tussen 27 en 29 december werden de segways gestolen uit het bedrijfspand

Geschreven door Josien Feitsma

Op Facebook vraagt eigenaresse Mariska of mensen, die op 27 december door de Wringen in Dieverbrug zijn gereden, een donkerblauwe BMW met aanhangwagen hebben gezien. De bestuurder van deze auto heeft vermoedelijk de segways meegenomen.



"We hebben hierdoor een vermoeden wie er achter de diefstal zit, maar de politie heeft meer bewijs nodig voordat ze er iets mee kunnen doen," legt de eigenaresse uit.



Bruut opengebroken

De inbrekers hebben de deuren van het gebouw op brute wijze opengebroken. De eigenaresse zegt dat bij één van de kozijnen sporen van een koevoet zijn gevonden. Het andere kozijn is gedeeltelijk in tweeën gebroken. De deur van het bedrijf heeft voor een lange tijd open gestaan, totdat de eigenaresse door de politie werd geïnformeerd.



Verzekering

De gestolen segways kostten bij elkaar ongeveer 100.000 euro. Een nieuwe segway kost ongeveer 8.000 euro per stuk. De segways zijn alleen verzekerd als ze op de weg zijn. Omdat de voertuigen in de winter niet worden gebruikt en de hele tijd binnen staan, is het de vraag of de verzekering de gestolen segways kan vergoeden.



Reacties

Op de oproep op Facebook zijn diverse reacties gekomen. Volgens de eigenaresse is het nu aan justitie om het verder uit te zoeken.



Mocht u zelf iets hebben gezien kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844