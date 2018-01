Deel dit artikel:











Psychologisch medewerker/WMO-consulent M/V

Voor een zorginstelling waar dagbesteding wordt geboden aan hulpbehoevende ouderen. Je draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering v/h zorgproces van de deelnemers, onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem en biedt procesmatige ondersteuning bij implementatie, bewaking en borging van dit systeem.

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 20 - 30 uur per week.



Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract van 7 maanden, bij gebleken geschiktheid is een langdurig dienstverband mogelijk. Zeer uitgebreide functieomschrijving beschikbaar.



De werklocatie is EMMEN.



Eisen: Relevante opl. op HBO+-niveau, kennis van wet- en regelgeving, psychologische methoden/technieken, kennis van richtlijnen en protocollen, functionele aansturing kunnen geven aan overige disciplines (verpleegkundige/verzorgende/zorghulp/Ab-er). Zelfstandig kunnen werken, initiatiefrijk, probleemoplossend vermogen.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 6078417