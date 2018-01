Deel dit artikel:











Drentsche Aa treedt buiten oever: wegen bij Schipborg onder water De ondergelopen straat in Schipborg (foto: Jaap Menses) De dame op de fiets maakte toch dapper gebruik van het fietspad (foto: Jaap Menses) Wegen zijn in Schipborg ondergelopen (foto: Jeffrey Wobbes/RTV Drenthe) Wegen zijn in Schipborg ondergelopen (foto: Jeffrey Wobbes/RTV Drenthe)

SCHIPBORG - De Drentsche Aa is in de buurt van Schipborg buiten haar oevers getreden.

De gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo hebben delen van de Zeegserweg en de Ruiterweg in Schipborg afgesloten voor al het verkeer vanwege hoogwater.



Bij de kruising van de wegen, ter hoogte van restaurant De Liefde van Drentsche Aa, staat het water zo hoog dat verkeer er niet meer langs kan.



Water afvoeren

Volgens waterschap Hunze en Aa's zijn de problemen ontstaan doordat er de afgelopen dagen een enorme hoeveelheid neerslag is gevallen. "We zijn druk bezig om het water af te voeren. Het waterpeil in de Drentsche Aa is erg hoog en al het water moet afgevoerd worden naar zee", vertelt hydroloog Ronald Leeraar van waterschap Hunze en Aa's.



"Het is heel normaal dat dit gebeurt. Het hoogste punt hebben we inmiddels gehad. Met hulp van Rijkswaterstaat hopen we aan het einde van de week weer op een normale waterstand te zitten."



Weinig overlast

Volgens Leeraar is er niet echt sprake van overlast door de hoge waterstanden in de provincie. "Over het algemeen staan de sloten gewoon vol. En het heeft gewoon tijd nodig, er is ontzettend veel neerslag gevallen de afgelopen tijd."