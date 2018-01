Ouders fatale woningbrand Emmen uit ziekenhuis

EMMEN - De ouders die bij een fatale woningbrand aan de Laan van de Marel in Emmen hun 5-jarige dochter en 6-jarige zoon verloren, zijn gistermiddag ontslagen uit het ziekenhuis.

Tijdens de brand hadden de ouders van de twee slachtoffertjes veel rook ingeademd en waren naar het ziekenhuis vervoerd. De gemeente Emmen ontfermt zich over de ouders. Zij hebben van de gemeente inmiddels tijdelijk onderdak gekregen, totdat een woning beschikbaar is.Buurtbewoners van de Laan van de Marel in Emmen houden volgende week zaterdag een benefietdag om geld in te zamelen voor het gezin. "Het heeft een grote impact op de bewoners hier. Het komt elke keer weer ter sprake", vertelt initiatiefnemer van de benefietdag Corry Drenth. De benefietdag begint om 12.00 uur, duurt tot 22.00 uur en wordt gehouden bij Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje in de wijk Emmerhout.Vlak na de brand begonnen omwonenden Jan en Claudia Jeuring al een crowdfundingsactie voor het gezin. Daarmee is al meer dan 70.000 euro opgehaald.De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Forensische rechercheurs van de politie zijn dinsdag begonnen met sporenonderzoek. De politie kan nog niet zeggen of het onderzoek al iets heeft opgeleverd en wanneer het onderzoek is afgerond.