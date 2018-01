'Sharleyne gewurgd voordat ze van flat viel'

HOOGEVEEN - Sharleyne (8) uit Hoogeveen is waarschijnlijk gewurgd voordat ze van een flatgebouw viel. Dat zal het Openbaar Ministerie volgende week woensdag bekendmaken.

De advocaat van de vader van Sharleyne, Sébas Diekstra, bevestigde dat vandaag aan De Telegraaf Het OM zou over een verklaring beschikken van een nieuwe getuige die verklaart dat de achtjarige Sharleyne in juni 2015 van een flat in Hoogeveen is geduwd. Een bewoner zou verdachte geluiden hebben gehoord. Na nieuw onderzoek heeft een forensisch specialist sporen van verwurging aangetroffen op het lichaam van het meisje.Het meisje overleed in 2015 nadat ze van de tiende verdieping van flatgebouw De Arend in Hoogeveen viel. De moeder van Sharleyne wordt verdacht van moord.In 2016 lieten oud-rechercheur Dick Gosewehr en criminoloog Harry Timmerman hun licht reeds schijnen op het mogelijke misdrijf. Voor hen stond vast dat het om wurging zou gaan. Zij hadden op verzoek van vader Victor Remouchamps de zaak, inclusief het sectierapport, onder de loep genomen.