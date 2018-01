Deel dit artikel:











Uitslag kampioenschap midwinterhoornblazen loopt anders Gezinus de Lange is alsnog in het zonnetje gezet (foto: Josien Feitsma)

ZUIDWOLDE - Gezinus de Lange uit Zuidwolde dacht dat de Nederlandse titel midwinterhoornblazen aan zijn neus voorbij ging, maar door een fout blijkt hij het kampioenschap toch te hebben gewonnen.

Geschreven door Josien Feitsma

"Echt heel mooi, ik vind het prachtig dat het dit jaar gelukt is", zegt Gezinus terwijl hij van de voorzitter van zijn vereniging de Ekelbloazers het officiële bewijs van zijn nationale titel krijgt overhandigt.



Harm Tammes uit Veele kreeg in eerste instantie in de categorie 'gekuipte hoorn' de titel toegewezen.



Fout

De voorzitter van de Ekelbloazers, Boudewijn Bakker, ontdekte een fout in de puntentelling en ging bij de organisatie van het kampioenschap verhaal halen.



"Ik kreeg van de voorzitter uit Hardenberg de lijst met de uitslagen en alle namen van 1 tot en met 60 keurig onder elkaar en daar zag ik dat op de 13e plek iemand stond met de naam Harm Tammes met een gemiddelde score van 7,3. Daar stond bij dat hij de winnaar in de gekuipte hoorns was geworden. Maar op de vierde plek stond onze Gezinus de Lange met 7.7. Dus ik denk: ho dat klopt niet", legt Bakker uit.



Gezinus krijgt de bokaal zaterdag. Dat past goed bij het feestje, want dan viert hij ook zijn verjaardag.