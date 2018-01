Deel dit artikel:











Kraanvogels houden van de rust in het Fochteloërveen De kraanvogels hebben het naar hun zin in Drenthe (Foto:Okko Vos / Natuurmonumenten)

Kraanvogels broeden sinds 1999 in het Fochtelöerveen en dat is goed voor de rest van Nederland. De populatie breidt zich langzaam uit en inmiddels wordt er ook in het Drents-Friese Wold, op het Dwingelderveld en in veengebieden in Overijssel en Noord-Brabant gebroed.

Maar het begon dus in het Fochteloërveen. Hoe dat komt legt ecoloog Herman Feenstra uit.



"De belangrijkste reden dat het Fochteloërveen is ontdekt door de kraanvogel is waarschijnlijk gewoon de rust in dit gedeelte van het land. Ook is het gebied maar weinig ontsloten. Er lopen maar een paar wandel- en fietspaden doorheen en een enkele weg. Dat is toch wel de reden geweest dat ze voor dit gebied hebben gekozen."



Gevoelige dieren

Kraanvogels zijn gebaat bij rust. Het zijn gevoelige dieren die snel schrikken. Volwassen kraanvogels gaan al de lucht in als ze tot een paar honderd meter benaderd worden. Ook de jongen hebben veel rust nodig.



"Dat zijn minuscule beestjes", legt Feenstra uit. "Als ze uit dat ei komen moeten ze in tien en een halve week tijd uitgroeien tot een grote kraanvogel, dus die beesten moeten contant eten. Elke verstoring maakt die beesten alleen maar kwetsbaar."



Bedreigingen

Hoewel de kraanvogels het goed doen, zijn er volgens Feenstra toch een aantal bedreigingen. "De enorme groei van de luchtvaart, dat is toch een steeds groter knelpunt aan het worden. Aan de andere kant hebben wij de versnippering van het landschap, dat komt deels door de recreatie. Je kunt wel zeggen dat mensen op de paden blijven, maar dat doen ze niet. Mensen gaan op ontdekkingsreis en dat is een logische keuze. Daarom moeten we gebieden aanleggen die beschermd worden, waar dus geen mens komt."



Feenstra ziet de komst van de kraanvogels als een mooi iets voor Drenthe. "Wat ik zie is dat het aantal kraanvogels toeneemt, maar ook het aantal broedparen. En ik zie ook iets heel leuks. Broedparen die elders in Drenthe broeden, komen hier verzamelen. En als kraanvogels elkaar horen, dan komen ze op elkaar af. Als ze dan aan de grond komen, zien ze dat het hier rustig is en dat er voedsel is. Daarmee hebben we gewoon iets unieks in huis. Het kost eigenlijk niets, alleen een beetje investeren in het landschap en een beetje investeren in de rust."