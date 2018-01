Djammen: De vergeten plaatjes en de zendpiraten van de AA Combinatie

HIJKEN - Meters hoog boven de bomen op de brink in het dorp Hijken toornt de mast uit. De coaxkabel gaat vanaf de zender het dorpshuis in, waar vier dagen lang feest is. Dit is het terrein van de AA Combinatie die tussen Kerst en Oud en Nieuw de 105.8 FM bemande.

"Het hele dorp stroomt een beetje uit, buitendorpen komen langs. Het is voor jong en oud en dat is eigenlijk ook het mooie van het evenement hier", vertelt Bert Jan Beugels van de AA Combinatie in het TV Drenthe-programma Djammen. Iedereen kan langskomen bij de zendmarathon in het dorpshuis in Hijken.Aan het zenden zit een goed doel verbonden, zodoende dat er ook een vergunning verstrekt is om voor een bepaalde periode te zenden als zendpiraat. "Tegenwoordig kun je gewoon heel simpel een vergunning aanvragen", vertelt Beugels. "Dan ga je naar het Commissariaat voor de Media en dan moet je even een formulier invullen voor welk doel je draait."Dit jaar draaien de piraten om geld op te halen voor het dorpshuis in Hijken. Wel zijn de piraten het erover eens dat illegaal zenden het mooiste is, maar dat gebeurt steeds minder omdat de bekeuringen simpelweg niet meer te betalen zijn."Het is niet alleen maar 'ik hou van jou en ik blijf je trouw'", vertelt Remmelt Claus van de AA Combinatie. "Er wordt vanalles gedraaid. De muziek die vergeten is op de commerciële zenders dat wordt gedraaid. Dat is de bedoeling van alles. En als de mensen luisteren, dat ze ervan genieten. Daar gaat het om. Daar ben je piraat voor."