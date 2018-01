Deel dit artikel:











Qbuzz: Staking zou laatste redmiddel moeten zijn Qbuzz vindt dat de staking te vroeg komt (foto: Qbuzz)

ASSEN - De onderhandelingen tussen Qbuzz en de chauffeurs waren nog bezig, toch besloten de vakbonden op te roepen tot een staking. "Hier zijn ze te vroeg mee begonnen", vindt woordvoerder Michel Van der Mark van Qbuzz. "Het zou een laatste redmiddel moeten zijn."

Wel zegt hij begrip op te brengen voor de frustratie van de chauffeurs. Deze zijn met name ontevreden over het salaris, de scholing en de werkdruk. Van der Mark erkent dat de werkdruk voor de chauffeurs is toegenomen.



"Er komt steeds meer verkeer op de wegen en dus sta je vaker vast. Hierdoor komen de pauzes van de chauffeurs in het gedrang", zegt Van der Mark.



Maatwerk

Volgens hem is het mogelijk om daar als busmaatschappij iets aan te veranderen. "Je moet proberen maatwerk te leveren. In Assen hebben we bijvoorbeeld verschillende keren wijzigingen in de dienstregeling toegepast. Hierdoor kwamen passagiers op tijd en konden chauffeurs fatsoenlijk rijden. Dat moet meer gebeuren."



Handschoen oppakken

Van der Mark hoopt dat de onderhandelingen zo snel mogelijk verder gaan. "Vervolgacties zijn dan niet nodig, verwacht ik."



Boze reacties van reizigers bleven volgens hem uit. "We hadden op voorhand goed gecommuniceerd dat de bussen mogelijk niet zouden rijden. Ze waren dus voorbereid."