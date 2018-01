Duizend containers niet geleegd in Emmen door fout van Area

EMMEN - Inwoners van de wijk Emmerhout in Emmen keken gisteren raar op toen zij zagen dat hun PMD-container niet geleegd is. PMD staat voor plastic, metaal en drankkartons.

De gemeente Emmen besloot vorig jaar om de PMD-containers vaker te legen. In plaats van één keer per maand wordt de container één keer per drie weken geleegd.En daar ging het mis. Area Reiniging, die de containers ophaalt, moest nieuwe inzameldata met de inwoners communiceren. “Voor november en december hebben wij verkeerde data gecommuniceerd”, legt woordvoerder Leonie Spronk uit. “Daar hebben de inwoners in november en december niks van gemerkt, want wij hebben ook op de verkeerde datum opgehaald.”Volgens Spronk hebben de inwoners vervolgens zelf doorgerekend naar de volgende keer dat er dan PMD-afval opgehaald zou worden. Dat was dus gisteren, 3 januari. Het gaat om ongeveer duizend huishoudens aan de Laan van de Marel, Laan van de Kinholt en Laan van de Iemenhees in Emmerhout.Doordat het afval gisteren niet is opgehaald, hebben veel inwoners hun container aan de straat laten staan. Area heeft die containers vanmiddag alsnog geleegd. “Maar we snappen dat sommige inwoners die boot gemist hebben”, zegt Spronk. Daarom wordt aankomende maandag nog een extra ophaaldag ingepland.