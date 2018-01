Cavia's brengen bezoekje aan kapper op Noordshow in Assen

ASSEN - In Assen is de 39ste editie van de Noordshow begonnen.

Zo'n 4.500 konijnen, cavia's en sierduiven zijn tot en met zaterdag in de TT Hall te bewonderen.En natuurlijk moeten de dieren er opperbest uitzien voor de keuringen die hen te wachten staan. Daarom is er bijvoorbeeld zelfs een kapsalon, waar de cavia's hun haren lekker kunnen laten föhnen."We zijn de cavia aan het klaarmaken voor de keuring. We hebben net de krulspelden eruit gehaald en daarna föhnen we het haar los. Dan kun je de haarkwaliteit van de cavia beoordelen", vertelt de caviakapper van de Noordshow.Zielig is het niet, vindt de kapper. Want de cavia's zijn er inmiddels aan gewend en genieten zelfs een beetje van de aandacht.Dit jaar is er een aantal nieuwe onderdelen op de kleindierenshow en dat heeft twee redenen. "We moeten het bezoekersaantal omhoog zien te krijgen om te overleven. En een andere reden is dat de hele kleindierensport lijdt aan vergrijzing", vertelt voorzitter Gerard Schenkel.Een van de nieuwe onderdelen is een knuffelhoek, waar kinderen, maar ook volwassen, even met een dier kunnen knuffelen.