Cedris: constructie Alescon niet wenselijk

ASSEN - Directeur van Cedris Jan-Jaap de Haan noemt de constructie van werkvoorzieningschap Alescon 'niet wenselijk'.

Cedris is de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Het gaat onderzoeken of de constructie die Alescon hanteert vaker voorkomt. Dat meldt de NOS De Haan noemt het gebruikelijk dat mensen via een andere cao dan die van de sociale werkplaatsen aan het werk gaan. Wel moet dat dan via de cao van de sector waarin zij werken."Omdat in veel gevallen Alescon zelf de uiteindelijke werkgever was, ontstond een verschil in beloning tussen werknemers met dezelfde indicatie, met hetzelfde werk", zegt De HaanAlescon gaat in beroep tegen het verbod van de uitzendconstructie waarmee het bedrijf arbeidsgehandicapten laat werken. Het bestuur is van mening dat het vanuit zuivere motieven mensen aan het werk heeft geholpen. De kantonrechter oordeelde hier anders over en legde het bedrijf een verbod op.In 2011 richtte Alescon een eigen uitzendbureau op. Daarmee wilde het mensen aan het werk helpen met de goedkope uitzend-cao. Door de duurdere cao voor sociale werkplaatsen lukte dat nauwelijks. Er waren daar maar weinig plekken. Bovendien werd de rijkssubsidie per werkplek voor de gemeenten verlaagd tot het wettelijk minimumloon.Momenteel ligt William Moorlag onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van het Drentse Alsecon mensen in dienst heeft genomen met een voor hen nadelige schijnconstructie Moorlag is nu Kamerlid bij de PvdA. De commissie van deze partij buigt zich over de situatie. Het partijbestuur en prominente PvdA'ers willen dat Moorlag aftreedt.