Spanning tijdens eerste Onze Club Junior Cup Spannende wedstrijden (Foto: RTV Drenthe/George Wesseling) Twedo tegen Raptim (Foto: RTV Drenthe/George Wesseling) Drenthina tegen NWVV/Titan (Foto: RTV Drenthe/George Wesseling) Vanaf 28 januari in Onze Club ((Foto: RTV Drenthe/George Wesseling)

ONZE CLUB - De eerste editie van de Onze Club Junior Cup is vanmiddag in het stadion van FC Emmen opgenomen. Twaalf teams gingen met elkaar de strijd aan voor twee finaleplaatsen. De dag werd georganiseerd door RTV Drenthe in samenwerking met FC Emmen.

Maar liefst 77 kinderen van 8, 9 en 10 jaar namen deel aan de opvolger van de Onze Club Kennis Quiz. Eerst werd van alle spelers een opname gemaakt, zodat straks iedere speler, als een prof, in de uitzending wordt voorgesteld.



Spelers FC Emmen

Daarna kregen LEO, SGO, Rolder Boys, HZVV, WNBC, CEC, Twedo, Klazienaveen, Raptim, DZOH, Drenthina en NWVV/Titan een speler van FC Emmen aangewezen als trainer. De eerste selectiespelers van Emmen namen hun taak serieus en begonnen snel aan een goede warming-up.



Daarna werd er in vier poules van drie teams gestreden voor vier halve finale plaatsen, die ook vanmiddag werden gespeeld. Uiteindelijk bleven er twee teams over die, binnenkort, in de rust van een wedstrijd van FC Emmen de finale gaan spelen.



Vanaf 28 januari op tv

Vanaf 28 januari wordt iedere week een wedstrijd van de Onze Club Junior Cup uitgezonden aan het einde van de uitzending van Onze Club. Op 6 mei weten we wie de finale gaat spelen en zich de winnaar mag noemen van de eerste Junior Cup.



De spelers gingen niet met lege handen naar huis. Ze ontvingen een goody bag met onder andere twee vrijkaarten voor een wedstrijd van FC Emmen.