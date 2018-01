Buschauffeurs gaan mogelijk opnieuw staken

ASSEN - Vakbond FNV kondigt nieuwe stakingen aan onder buschauffeurs, als werkgevers niet met goede voorstellen komen.

"Als deze uitblijven, dan gaan we estafettestakingen organiseren. Dat houdt in dat wij op verschillende plekken in het land gaan staken", vertelt regiobestuurder Pieter Beuzenberg van FNV. De estafettestakingen zouden dan vanaf 16 januari worden gehouden.In het hele land legden buschauffeurs vandaag het werk neer. Ze eisen meer loon en een lagere werkdruk. De stakingsbereidheid was heel hoog, volgens Beuzenberg. Vrijwel alle FNV-leden hebben zich ingeschreven als staker."Of de staking een succes is, moet nog blijken. We hebben een stevig signaal afgegeven aan de werkgevers dat chauffeurs hun houding zat zijn. We hopen dat de werkgevers dit signaal heel serieus gaan nemen en verwachten dat ze nu met concrete voorstellen komen, die tegemoet komen aan onze eisen", aldus Beuzenberg.Qbuzz is van mening dat de staking te vroeg komt en vindt dat het een 'laatste redmiddel' zou moeten zijn . Maar volgens FNV-regiobestuurder Beuzenberg heeft de vakbond werkgevers al het hele jaar 2017 gemaand afspraken te maken om tot een nieuwe cao te komen."De werkgevers hebben tijdens de cao-overleggen op geen enkele wijze perspectief geboden. Ze moeten nu niet ineens gaan zeggen: 'We waren nog niet klaar.' Dan hadden ze door moeten pakken aan de cao-tafel", vindt Beuzenberg.