Drenthe heeft eigen broodmerk: Dubbel Drents Een van de Dubbel Drents-broden (foto: Steven Ophoff/RTV Drenthe)

ZEEGSE - Dubbel Drents. Dat is de nieuwe merknaam voor een serie Drentse streekbroden. Het merk is gisteren officieel gepresenteerd en komt voort uit het Drentsche Aa-brood, dat zes bakkers in Drenthe afgelopen jaar lanceerden.

"We hebben met onze projectgroep vier broden ontwikkeld. Een aantal jaren geleden zijn we het plan begonnen om streekproducten te ontwikkelen en dit brodenproject is het eerste resultaat", vertelt Jan Reinder Smeenge van de projectgroep. "Het is een uniek project dat iedereen verbindt."



Uit de regio

Bakker Patrick Pots stond aan de wieg van Dubbel Drents. "Ik wilde heel graag producten uit de regio halen en daar iets mee doen. Toen heb ik een boer opgezocht die een stuk land ter beschikking wilde stellen en zo is het langzaam begonnen. Vervolgens hadden we een molenaar nodig en natuurlijk een afzetmarkt in de vorm van bakkers", zegt Pots. Inmiddels worden speciaal voor het project tarwe, rogge en spelt verbouwd.



Ambities

Pots heeft grote ambities met het brodenproject. "We willen het project eigenlijk nog veel meer gaan uitbreiden in Drenthe. We hopen dat er zo'n tien tot vijftien bakkers aan gaan meedoen. Wat is er mooier als mensen een lokaal product kunnen kopen en dat ze zelfs weten waar de tarwe verbouwd wordt? Dat is toch een prachtig mooi iets?"



De eerste broden zijn al bij enkele bakkerijen verkrijgbaar.