Wolvenmeldpunt moet schapen beschermen

WESTERNIELAND - Om makkelijker te kunnen achterhalen of schapen beschadigd zijn door wolven, komt er een landelijk meldpunt voor dit roofdier.

Het is een initiatief van Faunavisie Wildcare in Westernieland en schaapherder Jos Robroek uit Exloërveen. "Nu is het erg lastig te achterhalen wat er met beschadigde schapen is gebeurd", zegt Robroek tegen RTV Noord. "Tenzij je er snel bij bent en een DNA-test kunt doen."Het aantal wolven in Duitsland blijft groeien en er komen steeds meer vanuit daar naar Nederland. Ze verplaatsen zich snel, waardoor er weinig zicht is op het gedrag van de dieren. "Een wolf heeft natuurlijk geen paspoort nodig, dus die kan de volgende dag zo veertig kilometer de grens over zijn."Het meldpunt moet een realistisch beeld schetsen van waar de wolven precies zijn en wat ze doen. "Op die manier kunnen herders worden gewaarschuwd als de dieren hun kant op komen."In Drenthe is de afgelopen jaren meerdere keren een wolf gesignaleerd. Zo werd er vorig jaar maart een doodgereden op de A28 bij Veeningen.