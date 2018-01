Anne de Vries junior (73) overleden

ASSEN - Schrijver en onderzoeker Anne de Vries junior is op nieuwjaarsdag overleden. Hij is 73 jaar geworden.

De Vries is de zoon van Anne de Vries senior, die vooral bekend is als de schrijver van Bartje.In 2010 schreef De Vries junior een biografie over zijn vader, met de titel Zondagskind. RTV Drenthe maakte daar de onderstaande reportage over: