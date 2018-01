ChristenUnie denkt aan uitstel Lelystad Airport

LELYSTAD - De kans is aanzienlijk dat regeringspartij ChristenUnie in de Tweede Kamer voor uitstel van de opening van Lelystad Airport in 2019 zal stemmen. Kamerlid Eppo Bruins heeft dat vandaag gezegd in het AD.

"Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum", aldus Bruins. Zijn fractie hakt in februari de knoop door. Dan moet meer duidelijk zijn over het minimale aantal vluchten dat nodig is om Lelystad Airport te kunnen openen en over de hinder van lage aanvliegroutes.In de omliggende provincies, zoals Drenthe, is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast. Onlangs adviseerden bewoners van onder meer Drenthe, Overijssel en Friesland minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een rapport om de opening uit te stellen . Ook mengden de gemeenten Meppel, Westerveld en de provincie Drenthe zich in de discussie . Afgelopen december liet oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied merken het niet eens te zijn met de opening.Kamerlid Bruins vindt de herindeling van het luchtruim die in 2023 klaar moet zijn erg belangrijk. Tussen 2019 en 2021 moet duidelijk worden hoe die nieuwe indeling eruit komt te zien. "Dan pas kunnen berekeningen over de eindsituatie gemaakt worden en wordt écht duidelijk wat de gevolgen voor milieu en geluidshinder zijn. In een zorgvuldig proces, moet je dat mee laten wegen."Bruins zegt dat het "uiteindelijk logisch zou kunnen zijn" dat daarom de opening wordt uitgesteld. ChristenUnie is de eerste regeringspartij die zo duidelijk zinspeelt op uitstel.Minister Van Nieuwenhuizen (zei in december nog bij opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te blijven. Ze liet weten dat zij zich hier "100 procent" voor zal inzetten. Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten.