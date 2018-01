Deel dit artikel:











Sharleyne: van fatale val tot nu De moeder van Sharleyne staat vandaag voor de rechter (foto: VARA / Zembla)

HOOGEVEEN - De moeder van Sharleyne, het meisje dat in juni 2015 van een flat in Hoogeveen viel, staat vandaag voor de rechter in een pro-formazitting.





De vader van Sharleyne liet het daar niet bij zitten en startte een procedure. Het Hof in Leeuwarden bepaalde dat het Openbaar Ministerie de moeder alsnog moest vervolgen. Op 17 oktober werd ze opnieuw opgepakt.



In onderstaande tijdlijn zetten we alle gebeurtenissen van de afgelopen 2,5 jaar voor u op een rijtje.



