Watersportvereniging uit Emmen wil jachthaven in Veenoord De watersportvereniging wil in Veenoord een jachthaven bouwen (foto: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

VEENOORD - Watersportvereniging Emmen en Omstreken heeft een conceptvergunning van de gemeente Emmen gekregen om het beheer over te nemen van een haventje in Veenoord.

De jachthaven voor leden van de vereniging moet komen bij de kleine haven bij industrieterrein de Tweeling.



Vaste ligplaats

De vereniging wil al langere tijd een vaste aanlegplek en zag in Veenoord een mooie kans om dat te realiseren. "De gemeente wil het gebied graag opknappen en dat industrieterrein is nog een rotte plek. De haven wilden ze eerst dempen, maar wij hebben aangegeven er wel een jachthaven van te willen maken", vertelt secretaris Piet Sakko van de watersportvereniging.



Met de conceptvergunning op zak gaat de vereniging nu bezig met het maken van een begroting om zo een definitieve vergunning te krijgen. Sakko: "We hopen als alles goed gaat aan het einde van het jaar tachtig ligplaatsen te hebben. Ik heb nog geen zicht op hoeveel geld we nodig hebben, maar we moeten wel wat financiële steun zoeken, maar we hopen dat de gemeente ons wel wat subsidie wil geven."



Alleen het water

De grond is in bezit van de gemeente Emmen, Prorail en de NS, maar Sakko verwacht niet tegen problemen met de spoorwegbedrijven aan te lopen. "Wij gebruiken alleen maar het water en wellicht dat we een clubhuis maken, maar voor de rest gebruiken we de grond niet."