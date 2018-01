Stelling: We zijn veel te bang voor de wolf

ASSEN - Een wolvenmeldpunt om de schade die wolven aanrichten in kaart te brengen. Het is een idee van schaapherder Jos Robroek uit Exloërveen en Faunavisie Wildcare in Westernieland.

Het aantal wolven in Duitsland blijft groeien en er komen steeds meer vanuit daar naar Nederland. Ze verplaatsen zich snel, waardoor er weinig zicht is op het gedrag van de dieren.Het meldpunt moet een realistisch beeld schetsen van waar de wolven precies zijn en wat ze doen. "Op die manier kunnen herders worden gewaarschuwd als de dieren hun kant op komen", vertelt Robroek.Wolvendeskundige Roel Korbee uit Ootmarsum heeft na de ontdekking van doodgebeten schapen in Luttenberg vorige week meerde meldingen van een wolf gekregen. "Maar dan blijkt het toch om een hond te gaan", zegt Korbee tegen RTV Oost . Hij weet uit ervaring dat aanvallen op schapen vaker door honden, dan wolven worden gedaan.Tegenstanders van het meldpunt noemen het paniekzaaierij en willen dat het dier met rust wordt gelaten.