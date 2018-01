Deel dit artikel:











Cameradieven Mediamarkt Emmen moeten week de cel in De twee stalen een camera en werden aangehouden (Foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

EMMEN - Een 32-jarige man zonder vaste woonplaats en een 18-jarige man uit Drachten zijn allebei veroordeeld tot een week cel. Dat bepaalde de rechter in Assen vanochtend.

De twee roofden op 30 september 2017 een camera uit de Mediamarkt in Emmen.



Bewaker vertrouwt het niet

Een van de bewakers kreeg nadat het duo binnenkwam argwaan en besloot de twee scherp in de gaten te houden. De beide mannen haalden een camera uit het schap en propten deze in een meegenomen tas. Vervolgens liepen ze richting de uitgang, waar ze aangehouden werden. Op de camerabeelden was duidelijk te zien hoe de dieven te werk gingen.



De 18-jarige man kreeg de celstraf onvoorwaardelijk opgelegd, omdat hij al beschikte over een strafblad. De 32-jarige man kwam er vanaf met een voorwaardelijk weekje gevangenis.