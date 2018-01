Enquête: Waarom stemt u (niet) voor een nieuwe gemeenteraad?

ASSEN - De stembussen gaan in maart open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u stemmen? En wat vindt u de belangrijkste onderwerpen? We horen het graag.

De enquête over de gemeenteraadsverkiezingen kunt u hier invullen

Samen met de NOS en andere regionale omroepen willen we ook graag weten hoeveel vertrouwen u in de lokale politiek heeft. Ook zijn we benieuwd waar uw gemeente in uitblinkt.Met uw mening en ervaringen kunnen we een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de provincie en dit gebruiken in onze berichtgeving op weg naar de verkiezingen van 21 maart.