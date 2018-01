Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 7 januari 2018

Kermit Ruffins (1964) is trompettist, componist en zanger. New Orleans is zijn bakermat. Hij richtte in 1984 de Rebirth Brassband op. Daartoe was hij geïnspireerd door de Dirty Dozen Brassband, een groep vooral oudere musici uit New Orleans die vooral de funk en bebop mixten met de traditionele brass muziek. Allen Toussaint (1938-2015) was één van de bekendste mensen in de muziekscene van New Orleans. Bekend als pianist, arrangeur, componist en platenproducent. Een man die een onuitwisbaar stempel op de muziek in New Orleans heeft gezet. Kermit Ruffins maakte een muzikaal eerbetoon voor deze muzikale grootheid.