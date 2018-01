Nieuwe zoekacties naar vermiste man uit Hoogeveen

HOOGEVEEN - Er wordt opnieuw actief gezocht naar de 66-jarige Frans Mistrate Haarhuis, die op 30 december verdween uit een GGZ-instelling in Hoogeveen. Zowel zijn familie als de politie houden zoekacties.

De politie zoekt morgen met behulp van speurhonden en met assistentie van het Veteranen Search Team in de buurt van de instelling. "We gaan met zestig man het gebied rondom de GGZ-instelling uitkammen", laat de politie weten.De man woonde volgens RTV Oost 45 jaar in een boerderij in het Twentse dorp Zenderen, tussen Almelo en Hengelo. Vanwege de aanleg van een vuilstort verhuisde hij met zijn gezin naar Drenthe“Omdat een zoekactie in en rond Hoogeveen – waarbij ook speurhonden zijn ingezet – niets opleverde, hebben we ook bij de boerderij in Zenderen gezocht. Omdat we er rekening mee hielden dat hij terug wilde naar ‘oale groond’. Maar dat leverde helaas niets op”, zo laat een woordvoerder namens de familie weten.Ondertussen heeft de familie op meerdere plekken in Drenthe pamfletten met daarop de foto van de vermiste man opgehangen. Eerder zocht de politie al met onder meer speurhonden, een drone en een helikopter naar Mistrate Haarhuis.Mistrate Haarhuis is 30 december vanuit de GGZ-instelling aan de Amshoffweg in Hoogeveen met onbekende bestemming vertrokken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Hij draagt een bril. Verder droeg hij ten tijde van zijn vermissing een bruine broek, blauw overhemd, blauwe sweater en bruine sneakers. Hij is 1.76 meter lang.