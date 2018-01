Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Henk Eising verdient een pluim op zijn hoed Groeten uit Grolloo over Henk Eising (foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over Henk Eising.

Eising neemt binnenkort afscheid als commercieel manager van FC Emmen. Een functie die bij een kleine profclub, in een regio met FC Groningen, Heerenveen, PEC Zwolle en FC Twente best lastig is. De snor is positief over Eising en vindt de hij 'een pluim of zijn hoed' verdient. Maar 'de snor' vindt Eising wel een ijdele man.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.