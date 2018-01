Deel dit artikel:











Pikante broederstrijd tijdens finale Protos Weering Justin (links) en Youri Benjamins (rechts) kunnen nu nog samen lachen (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - De familie Benjamins uit Elim is aanstaande zaterdag tijdens de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi voor even verdeeld. MSC-spits Justin Benjamins staat lijnrecht tegenover de ploeg van zijn vader Jan-Otto en broertje Youri: SC Elim.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Justin Benjamins kwam donderdagavond tijdens de kaartverkoop in Elim buurten bij zijn oude club. De goalgetter zag dat de ruim tweehonderd kaarten binnen een half uur waren vergeven. "Het leeft hier zeker", vertelt Benjamins. "Soms denk ik dat het mooier zou zijn om voor Elim te spelen nu, maar ik denk dat we met MSC meer kans maken om te winnen."



Broekzak

In de tweede ronde kwamen MSC en SC Elim elkaar al tegen. Toen boog de verrassende vierdeklasser nipt met 3-2. "Toen heb ik gezegd: Justin, kom maar in mijn broekzak", lacht Youri Benjamins. "Maar dat is niet gebeurd. Dus aankomende zaterdag wil ik graag revanche. En dan laat ik hem wel in mijn broekzak zitten."



SC Elim-coach en vader Jan-Otto Benjamins staat te trappelen. Voor het eerst hebben de rood-witten de eindstrijd bereikt. "Ik heb er vanaf zaterdag echt continu aan gedacht", zegt Jan-Otto Benjamins met een grote glimlach. In de halve finale wipte Elim Nieuw-Buinen uit het toernooi. "Als we de finale er gelijk achteraan hadden moeten voetballen, dan hadden we ook niet verloren. Zo'n gevoel heb je dan."



Afslachten

Waar MSC een kaper op de kust is voor titelhouder Noordscheschut, is voor SC Elim de finaleplaats al een grote trofee. "Als wij eruit liggen dan ben ik gewoon voor Justin", besluit Youri Benjamins. "Het is ook gewoon mijn broer. Maar ik wil hem ook graag afslachten zaterdag. Daar ben ik eerlijk in!"