Hoofd Johannes van den Bosch veilig terug in Veenhuizen

VEENHUIZEN/VLEDDER - Veilig terug in het Gevangenismuseum: niet alleen het hoofd van Johannes van den Bosch maar ook de leden van Oudejaarsvereniging de Oliebol uit Vledder.

Als koekje van eigen deeg had Gevangenismuseumdirecteur Peter Sluiter een verassing: koffie met gebak voor de leden van de Oliebol en daarna opsluiting in de cel als bedankje voor de geslaagde oudejaarsstunt.Het beeld, dat werd gebruikt in de voorstelling kwam op oudejaarsnacht tevoorschijn op het nieuwjaarsfeest in Vledder. De Oliebol had het metershoge beeld in december weggehaald bij het Gevangenismuseum.Johannes van den Bosch is de stichter van de Maatschappij van Weldadigheid. De oudejaarsvereniging heeft niet zomaar voor dit beeld gekozen. "Wij proberen het toerisme weer naar Vledder toe te trekken. Mede door Van den Bosch is er destijds toerisme naar deze streek gekomen en wij willen dat graag doorzetten", aldus Arjan Haveman van oudejaarsvereniging De oliebol.Directeur Peter Sluiter deed twee weken geleden aangifte van het gestolen beeld, maar liet al weten uit te gaan van een oudejaarsstunt. "Ik vind het leuk bedacht, maar de enige zorg die ik heb, is of het beeld onbeschadigd terugkomt. Ik houd er niet van als iemand andermans spullen beschadigt", aldus Sluiter.