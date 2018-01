'Voorstel om uitstel Lelystad Airport is een doorbraak'

LELYSTAD/UFFELTE - Het voorstel van regeringspartij ChristenUnie om de opening van het vernieuwde Lelystad Airport uit te stellen tot 2020 is in Drenthe met enthousiasme ontvangen.

Tegen het vliegveld is nogal wat weerstand. In een rapport adviseerden inwoners uit onder meer Drenthe minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) onlangs nog de opening uit te stellen.Geke Kiers uit Uffelte is fractievoorzitter van DSSW in Westerveld en werkte mee aan het rapport. Ze is blij met het voorstel van de ChristenUnie. "We hoopten dit natuurlijk wel, maar we zijn erg verrast. Het is wel een doorbraak. Wij dachten dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid was, maar het wordt opnieuw besloten. Nu één van de coalitiepartijen een opening geeft, is dat ook een signaal voor de andere coalitiepartijen om af te wijken van het regeerakkoord."Minister Van Nieuwenhuizen zei in december nog bij de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te blijven. Ze liet weten dat zij zich hier '100 procent' voor zal inzetten. In het rapport waaraan Kiers meewerkte wordt onder meer gesteld dat er fouten zijn gemaakt in de procedure. Zo zouden bewoners rond de aanvliegroutes niet voldoende in de plannen zijn betrokken. Bovendien komen in het rapport ook adviezen naar voren."Wij hebben grote zorgen over de laagvliegroutes in het gebied van Zuidwest-Drenthe, boven plaatsen als Frederiksoord en Wilhelminaoord. Zelf ben ik raadslid en in die zin worden deze zorgen ook bij mij neergelegd. Daarnaast hebben we een wachtrotonde boven het Holtingerveld, in de buurt van Nijeveen, Havelte en Uffelte. Dat is toch iets waar je als inwoners bezorgd over bent", aldus Kiers.Tot opluchting van Kiers is een meerderheid in de Tweede Kamer nu in zicht. "Het is niet zo dat het nu klaar is, want er ligt nog steeds een voorstel. We zien wel een opening en we hopen vooral dat de andere coalitiepartijen VVD, CDA en D66 hierin het voorbeeld van de ChristenUnie gaan volgen."Het is de bedoeling dat er in februari knopen worden doorgehakt over Lelystad Airport.