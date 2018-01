Werkvoorzieningschap EMCO vermeed schijnconstructie bewust

ASSEN - De constructie om werknemers met een beperking via een uitzendbureau aan het werk te stellen, wordt niet toegepast bij de werkvoorzieningschappen EMCO-groep in Emmen en Reestmond in Meppel.

PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag, die van augustus 2015 tot oktober 2017 directeur was bij Alescon, ligt onder vuur vanwege die constructie, omdat de rechter die heeft afgekeurd.Jan Edzes, directeur van de EMCO-groep: "Ik heb geen weet van andere bedrijven die deze constructie toepassen anders dan Alescon. Bij de EMCO-groep passen we deze constructie in ieder geval niet toe. Wij zijn ook op bezoek geweest bij Alescon en hebben als EMCO-groep ervoor gekozen om het niet te doen. Wij dachten dat het juridisch ingewikkeld zou kunnen worden. Wij vonden het sociaal ook niet verantwoord. Wij vinden dat als je iemand met een WSW-indicatie in dienst hebt, die ook bij die cao onder moet brengen."De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Mensen met een WSW-indicatie kunnen in of via een sociale werkvoorziening (SW) werken. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Arbeidsgehandicapten moeten sindsdien via de participatiewet aan de slag bij bedrijven en instellingen.Bij de EMCO-groep werken 1350 mensen volgens de WSW en die krijgen volgens Edzes allemaal gewoon volgens de cao betaald.Ook Henry Wullink, directeur van werkvoorzieningschap Reestmond, zegt de schijnconstructie niet toe te passen. "Die constructie is bij ons niet aan de orde. Het is mij ook niet bekend dat die elders wordt gebruikt", aldus Wullink.Cedris, de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, onderzoekt momenteel of de schijnconstructie bij Alescon vaker voorkomt.Gemeenten profiteerden zelf ook van de constructie, zegt Edzes. "Voor begeleid werken verstrekte het Rijk een bonus van 3.000 euro per medewerker, per jaar. Dat geld ging naar de werkvoorzieningschappen en die kwamen daardoor minder geld tekort", aldus Edzes.Alescon-voorzitter Mirjam Pauwels zegt zich van geen kwaad bewust te zijn dat de constructie juridisch niet door de beugel kon. "Wij noemen het een werkwijze en geen schijnconstructie. Wij vinden het teleurstellend dat de rechter daar een streep door heeft gehaald. Wij dachten dat we juridisch naar de intentie en de letter van de wet handelden", zegt Pauwels.Alescon heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechter. "We willen dat hier opnieuw goed naar wordt gekeken door een rechter of we het zo vreselijk mis hebben gehad. We hebben al die jaren met medeweten van de ondernemingsraad en de vakbonden mensen op deze manier mensen aan het werk geholpen. We hebben daarover ook steeds juridisch advies ingewonnen en we laten dat graag nog een keer toetsen", aldus Pauwels.Edzes van EMCO zegt dat het bestuur van Alescon ook voor een andere oplossing had kunnen kiezen dan een hoger beroep. "Alescon had ook kunnen zeggen: wij dachten dat het juridisch wel kon en nu blijkt dat het niet kan, nemen we ons verlies en gaan we het meteen rechtzetten."Over de positie van Moorlag als PvdA-kamerlid willen de directeuren van de werkvoorzieningschappen weinig kwijt. Edzes: "Als directeur van de EMCO-groep kan ik daar niets over zeggen. Als mens vind ik het niet fair. Maar de vraag is of politieke beslissingen en een politieke strijd altijd volgens de wegen van fair en eerlijkheid gebeurt." Wullink geeft zijn mening daarover helemaal niet.Directeur Grietje Kalfsbeek van werkvoorzieningschap Wedeka, waar de gemeente Borger-Odoorn bij betrokken is, was niet bereikbaar voor een reactie. Ook toenmalig PvdA-staatssecretaris van sociale zaken Jetta Klijnsma, sinds december commissaris van de koning van Drenthe, is om een reactie gevraagd. Daarvoor was zij niet beschikbaar.