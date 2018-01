Deel dit artikel:











Wedstrijd voor nutteloze bouwwerken in Norg Een folly is een nutteloos bouwwerk dat een verhaal vertelt (foto: Pixabay.com)

NORG - Wie altijd al eens een nutteloos bouwwerk heeft willen bouwen, kan vanaf nu terecht in Norg. Stichting Amonet heeft een wedstrijd uitgeschreven voor zogenaamde folly's.

Een folly is een bouwwerk dat geen enkel praktisch nut heeft. Verder is het volkomen vrij hoe zo'n bouwwerk eruit komt te zien.



Vijfduizend euro

"We hopen dat zo'n vijftig mensen een plan indienen. Daaruit nomineren we er twintig, waarvan tien hun folly daadwerkelijk mogen bouwen", vertelt Rob Reynders van Amonet. Een jury kiest uiteindelijk de winnaar, die met een prijs van vijfduizend euro naar huis mag.



Folly's kunnen allerlei vormen hebben, zo lang ze maar nutteloos zijn. "Ik heb bijvoorbeeld een keer een heel bijzondere folly gezien. De bouwer wilde een moskee bouwen, maar in plaats van op de grond bouwde hij die in de grond. Daar kun je niets mee, maar het is wel een bouwwerk", vertelt Reynders.



Daarnaast zit er aan een folly een verhaal dat de kunstenaar wil vertellen. Andere eisen waaraan het bouwwerk bij de wedstrijd moet voldoen zijn dat het na een maand weer afgebroken moet kunnen worden en dat het niet te groot mag zijn. Reynders: "Natuurlijk moet het aan de veiligheidseisen voldoen, maar eigenlijk staat verder alles vrij."



Wandel- en fietsroute

De bedoeling is dat de folly's langs een wandel- en fietsroute van tien kilometer in het landschap bij Norg worden gebouwd. Vanaf 5 augustus zijn de bouwwerken een maand lang voor iedereen te bewonderen. Daarna worden ze weer weggehaald.



Mensen die zich in willen schrijven kunnen terecht op de website van Stichting Amonet.