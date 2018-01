Deel dit artikel:











Taalpunt Westerveld ontvangt duizend euro van Rabobank Zanger René Karst gaat iedere week op pad in het kader van laaggeletterdheid Rabobank geeft cheque aan laaggeletterdheid gemeente Westerveld

Zanger René Karst gaat iedere week op pad in het kader van laaggeletterdheid. Want, nog steeds heeft 1 op de 6 mensen in Nederland moeite met lezen en schrijven.

In deze aflevering

In Drenthe zijn vooral de taalpunten in de gemeentes heel actief om dat aantal terug te dringen. Vandaag is René bij het taalpunt in de gemeente Westerveld, waar meneer van de Werf van der Rabobank Het Drentse Land een cheque komt aanbieden aan Alie Geerts, coördinator van het taalpunt.