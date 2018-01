Deel dit artikel:











Drie auto's botsen op elkaar, lange file op A28 bij Veeningen Er staat een lange file bij Zuidwolde (foto: Persbureau Meter) Er staat een lange file bij Zuidwolde (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Drie auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de A28 bij Veeningen.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de botsing is nog niks bekend. De auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald.



Na het ongeluk is een file ontstaan. Op het hoogtepunt leverde dat vertragingen op van meer dan een uur. Kort na half vier stond er nog drie kilometer file tussen afslagen De Wijk en Zuidwolde, in noordelijke richting.