Oud-rechercheur: OM had moeder Sharleyne direct moeten vervolgen

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie had al veel eerder tot de conclusie moeten komen dat Sharleyne is gewurgd, stelt oud-rechercheur Dick Gosewehr uit Vledder.

"In het sectierapport van Sharleyne stond gewoon dat er sporen waren van verwurging", aldus Dick Gosewehr. Het 8-jarige meisje uit Hoogeveen werd in juni 2015 dood gevonden onderaan het flatgebouw waar ze woonde.Sharleyne woonde bij haar moeder. Die werd opgepakt, maar later weer vrijgelaten. Justitie wilde haar in eerste instantie niet vervolgen omdat er geen concrete aanwijzingen waren dat sprake was van een strafbaar feit.Op verzoek van de vader bekeken oud-rechercheur Dick Gosewehr en criminoloog Harrie Timmerman het dossier van de zaak anderhalf jaar geleden. Beiden kwamen toen al tot de conclusie dat Sharleyne slachtoffer was van een misdrijf."Het enige wat ik destijds heb gedaan, is het dossier lezen. Dan krijg ik ook een sectierapport onder ogen en zie ik dingen staan die wijzen op verwurging. In het proces-verbaal komt daar niets over terug en de zaak wordt geseponeerd. Ik kan het niet verklaren, maar vind het onbegrijpelijk", zegt Gosewehr.Pas na een procedure bij het gerechtshof, die was aangespannen door de vader van Sharleyne, kwam er een nieuw onderzoek. De uitkomsten leidden tot de aanhouding van de moeder van het meisje, in oktober vorig jaar.De zaak tegen de moeder van Sharleyne wordt komende woensdag pro forma behandeld, dat wil zeggen dat de zaak niet inhoudelijk besproken wordt. Het Openbaar Ministerie wil voor die tijd niet inhoudelijk reageren op de kritiek van Gosewehr.