'Friends on Tour' wint Curling Cup Emmen na zinderende finale

EMMEN - De strijd om de jaarlijkse Curling Cup in Emmen is weer gestreden. Het team Friends on Tour mag zich de gelukkige winnaar noemen.

In de - volgens de organisatie - zinderende finale werd Beukers Drankenhandel uit Erica verslagen. Rabobank deed dit jaar met twee teams mee om de titel te verdedigen, maar dit mocht niet baten. De winnaar van de jaarlijkse cup krijgt een cursus curling in stadion Thialf in Heerenveen.Emmen was afgelopen tijd de curlinghoofdstad van Drenthe. Ten opzichte van de vorige editie deden er dit keer 36 teams meer mee dan vorig jaar: 72 ten opzichte van 48 teams. December stond in het teken van de voorrondes, de finale was gisteravond op de ijsbaan op het Raadhuisplein in Emmen. De ijsbaan is nog tot en met dit weekend geopend.