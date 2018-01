Deel dit artikel:











'IJsbaanstrijd Assen - Hoogeveen woedde ook al in 1970' Burgemeester Grolleman met de maquette van de kunstijsbaan in Assen die in 1970 werd geopend (Drents Achrief: collectie gemeente Assen)

SCHAATSEN - Vol trots kijkt burgemeester Grolleman in 1970 naar de maquette van de eerste kunstijsbaan van onze provincie. 'Zijn' Assen won toen de strijd van Hoogeveen. Nu zijn de rollen omgedraaid.

Geschreven door Karin Mulder

Olympisch kampioen Piet Kleine uit Kerkenveld herinnert het zich nog wel dat beide steden tegenover elkaar stonden. "Dat ging niet door omdat de gemeente Hoogeveen toendertijd niet zo voor was. Gelukkig denken ze daar nu anders over." Volgens Jan Bols was toen ook Emmen zijdelings betrokken bij de strijd. Maar Assen ging er met de buit vandoor.



'Ik heb nog beton gestort voor de lichtmasten'

Als rasechte Hoogevener werd Bols uiteindelijk ingezet voor de lobby van de ijsbaan in Assen. "Ik weet nog dat ik in die tijd door de heer Wijnbergen werd benaderd. Hij zat in de TT-commissie en was voorzitter van het Gewest Drenthe. Met hem mocht ik, als bekende schaatser, mee naar belangrijke mensen om geld bij elkaar te sprokkelen voor de ijsbaan in Assen." Ook Piet Kleine droeg zijn steentje bij aan de nieuwe accommodatie. "Ik heb nog beton gestort voor de lichtmasten van de ijsbaan in Assen."



In 2003 was Harry Greving uit Havelte de man die de strijdbijl weer oppakte. Hij was er toen al van overtuigd dat de ijsbaan in Assen op termijn zou sluiten en dat dan de provincie zonder ijsbaan zou komen te zitten. Hij onderzocht toen al dat Hoogeveen, door de centrale ligging, een groter bereik heeft.



Greving richt al in 2004 Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen op

In 2004 richtte hij de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en omgeving op. Piet Kleine en Jan Bols werden opgetrommeld als bestuursleden. "Ze dachten dat ik gek was. Maar het was wel een vooruitziende blik", zegt Greving nu.



Het plan Bentinckspark werd in de gemeenteraad in Hoogeveen weggestemd. Maar er werd toen al wel meteen gezegd: "Als de kunstijsbaan in Assen sluit, dan willen we hem in Hoogeveen hebben. En daar heeft Hoogeveen zich aan gehouden. Dat vind ik heel knap", zegt Greving die inmiddels geen deel meer uitmaakt van de stichting.