Pluimveebedrijf Oving weer schoon: 'Fijn gezicht die eerste vracht eieren weg te zien rijden'

ODOORNERVEEN - Een goed begin van het nieuwe jaar voor het pluimveebedrijf van Bert en Mariska Oving in Odoornerveen. Het legkippenbedrijf is fipronil-vrij verklaard, tot grote opluchting van het echtpaar Oving.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het bedrijf deze week officieel vrijgegeven en de eerste vracht eieren is gisteren opgehaald. Maandag gaat de vlag weer aan de gevel en wordt het verkoopstalletje weer aan de weg gezet voor particuliere eierkopers."Het is een heel fijn gezicht om de eerste vracht eieren weg te zien rijden. Twaalf pallets vol. De laatste keer dat er een vracht eieren op die manier werd opgehaald was 20 juli", aldus een opgeluchte Mariska Oving.Het Drentse bedrijf was een van de vele pluimveebedrijven die in juli getroffen bleken door de fipronil-besmetting. Oving had zijn twee kippenstallen in april schoongemaakt met een 'wondermiddel' van Chickfriend ter bestrijding van bloedluis. Binnen de sector was het aanbevolen als een zeer effectief middel tegen deze hardnekkige luis onder legkippen. Achteraf bleek het wondermiddel de giftige stof fipronil te bevatten, wat ook in de eieren terecht kwam.Het bedrijf van Oving ging in juli op slot en in augustus kwam het bericht dat ook bij de Ovings fipronil in de eieren zat. Een half miljoen eieren werden vernietigd en 60.000 kippen werden afgevoerd.Het giftige middel kregen de Ovings de maanden erna nauwelijks uit de stal. Na vele schoonmaakbeurten lieten ze toch eind november 30.000 nieuwe legkippen terugkeren in een van de twee stallen, ook al waren ze nog altijd niet fipronilvrij."De waardes lopen steeds verder terug, maar nog altijd is het er ietsje boven, dus nog steeds niet goed", zei Mariska toen, die er bijna moedeloos van werd. "Maar we hadden de kippen besteld en we nemen dan toch maar het risico."Een maand later staat het licht toch op groen. "Ja, echt een hele opluchting, eindelijk. En je leeft toch wel naar zo'n moment toe. Om de draad weer op te pakken", vertelt Mariska Oving. In februari komen in de tweede stal ook weer legkippen.De totale schade van de fipronil-affaire voor hun bedrijf schat Oving op zo'n vier ton tot een half miljoen. "Dan heb ik het over gederfde inkomsten en alle gemaakte onkosten voor het afvoeren van kippen en eieren, voor vernietiging en ook nog de besmette mest."De schade ergens verhalen, dat zal niet lukken, vrezen de Ovings. "En onze Rijksoverheid werkt ook nergens aan mee. Het is bedrijfsrisico, vinden ze. Maar gelukkig hebben we een gemengd bedrijf, met ook akkerbouw. En hoewel het daarvoor niet bedoeld was, halen we daar nu geld uit om verder te kunnen."