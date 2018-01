Deel dit artikel:











Linda de Vries buiten de medailles op eerste EK afstanden Linda de Vries buiten de medailles op eerste EK afstanden (foto: screenshot NOS)

SCHAATSEN - Linda de Vries uit Smilde is vanmiddag vierde geworden op de 1.500 meter tijdens het eerste EK afstanden. Veel toppers laten het toernooi in het Russische Kolomna, in verband met de naderende Olympische Spelen, links liggen.

Geschreven door Karin Mulder

De Vries kwam met een slotronde van 32.3 tot een eindtijd van 1.57.97. Vorige week werd ze tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi nog zesde op deze afstand. Daarmee plaatste zij zich niet.



Het goud op de 1.500 meter ging in 1.55.52 naar Lotte van Beek. De Russin Yekaterina Shikova pakte het zilver in 1.56.57. Het brons ging naar Marrit Leenstra met 1.56.58.